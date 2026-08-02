L’AI Slop dell’esercito di gattini che combatte un serpente velenoso

Ci segnalano i nostri contatti un video del filone di “video con animali” in cui un esercito di gattini combatte un serpente velenoso. Nel video si vede prima un micio affrontare un serpente che sembra un cobra decisamente fuori misura, e poi dal nulla apparire un intero esercito di piccoli gattini che coraggiosamente sottomettono e uccidono l’animale fuorimisura prima che attacchi i presenti.

Ovviamente si tratta di un video creato con l’intelligenza artificiale.

L’AI Slop dell’esercito di gattini che combatte un serpente velenoso

Abbiamo visto in passato video creati con la AI ed orgogliosamente rivendicati come tali per fine di autopromozione: questa bacheca è esclusivamente di video vecchia scuola.

Abbiamo ad esempio un ulteriore video che rimette in scena la vicenda di Harambe (gorilla ucciso nel 2016 dopo che nel suo recinto era caduto un bambino, morte che causò una serie di controversie trasformate in meme), ma con un finale positivo e la didascalia che invece descrive gli ultimi sviluppi del conflitto a Gaza, ed una serie di video con buffi animali e stravaganti personaggi e didascalie inattinenti.

Lo scopo è limitare la portata della viralità, contentandosi quindi di click e visualizzazioni dirette.