L’affermazione di Anthony Fauci sui vaccini che hanno “peggiorato la situazione” è fuori contesto

Prendi un video in lingua inglese, prenditi il libero arbitrio sui sottotitoli ed ecco il video di Anthony Fauci sui vaccini che avrebbero “peggiorato la situazione” in più di un anno di campagna vaccinale mondiale contro il Covid-19. Una mossa strategica, quella messa in atto dai no-vax, in cui si fa leva sulla scarsa conoscenza delle lingue straniere da parte di molti utenti.

Fauci al WEF: “Non è la prima volta che un vaccino messo in circolazione, che sembrava buono per la sicurezza, ha peggiorato la situazione. Nei bambini ha peggiorato la loro salute”. Ma allora perché continuate a vaccinare la gente?

In sostanza, la rivelazione di Anthony Fauci sui vaccini sarebbe arrivata durante un collegamento con Mark Zuckerberg. Qual è la verità?

Come per ogni contenuto multimediale – foto, audio o video – è bene risalire alla fonte, e la troviamo in questo video pubblicato sull’account di Zuckerberg il 19 marzo 2020.

Se facciamo memoria, nel marzo 2020 i vaccini non erano ancora in uso, bensì erano ancora in fase di ricerca e si attendeva l’autorizzazione dall’FDA per l’impiego d’emergenza negli USA. La pandemia, del resto, era alle sue prime fasi. Di che parlava Fauci, quindi?

Certamente dei vaccini, e nel farlo rispondeva alla domanda posta da Zuckerberg:

Qual è la logica della salute pubblica e il pensiero alla base della necessità di dimostrare che [il vaccino] sia estremamente efficace prima di lanciare qualcosa che sai essere sicuro?

Fauci, nella sua risposta, non si riferiva esclusivamente al vaccino anti Covid – che, ripetiamo, ancora non esisteva – bensì parlava in generale di tutte le procedure da seguire quando si realizza un vaccino.

In quel periodo, del resto, le perplessità sul vaccino anti Covid erano condivise da molti scienziati che in seguito ne hanno garantito l’efficacia. In quel contesto storico le informazioni erano ancora scarse.

Ciò che viene attribuito ad Anthony Fauci sui vaccini è dunque un contenuto fuori contesto, una tattica che è tipica di chi si informa (e tenta di informare altri) con il cherry picking e non con le informazioni nel loro giusto contesto e con le corrette associazioni.

