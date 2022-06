Lady Zelensky a Forte dei Marmi: casi di fine estate

Alcune notizie sono un venticello, ma come dimostra la notizia di Lady Zelensky a Forte dei Marmi a volte la pruriginosa curiosità estiva è un caldo vento primaverile.

Voci diffuse sui social, tra la gente. Vox Populi, vox dei. Si parla di avvistamenti della First Lady, di oggetti di lusso portati nella dimora.

La giusta attenzione del giornalismo c’è stata: ci sono state interviste e resoconti, ma niente di conclusivo.

Arriva il resoconto di Luca Basile, per “Il Tirreno”

La villa è chiusa: come sempre. Finestre sbarrate, giardino in ordine, nessuna anima vivente nell’intorno. «Ancora con questa storia della moglie di Zelensky a Vittoria Apuana? Ma non è vero. Sono mesi che in questa casa non entra nessuno, giardiniere a parte». Ore 12 di un sabato mattina all’albore dell’estate: la dimora di proprietà di una società che fa riferimento al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e della moglie Olena è incorniciata fra lunghi silenzi, fatta eccezione per due residenti di zona che sbuffano spazientiti. «Ma chi le mette in giro queste bufale? Mai vista la signora in questione e guardi che davanti a questa casa ci passiamo più volte al giorno. Non c’è mai nessuno. A forza di parlarne poi però trovate il matto che ce l’ha con la guerra e fa il danno: meglio piantarla con questi discorsi» dicono.