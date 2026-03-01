Ci segnalano i nostri contatti un articolo che dovrebbe descrivere un presunto “addio al test del palloncino”. Si tratta, ovviamente, di un addio alquanto prematuro, se non di una clickbait

Clickbait come abbiamo visto parte di un filone iperattivo su temi caldi come il codice della strada, che guardacaso ritorna puntuale dopo l’apparizione di nuove notizie sull’alcolock.

L'”Addio al test del palloncino” è decisamente prematuro

L’articolo sostanzialmente parla di un progetto dell’Università di Varsavia che renderebbe possibile astrattamente rilevare il tasso alcolico a distanza mediante l’utilizzo di appositi laser.

Enfasi sia data ad astrattamente: al momento lo studio precisa che il macchinario è solo un oggetto teorico perché allo stato attuale della tecnologia sarebbe troppo incerto ed aleatorio per essere utilizzato.

Ad esempio potrebbe identificare vapori nell’abitacolo, ma non la loro provenienza: un passeggero ubriaco o anche solo l’uso di detergenti a base alcolica per pulire gli specchietti sarebbero per il macchinario ipotetico indistinguibili dall’assunzione di sostanze alcoliche.

Ma questo l’articolo non ce lo dice, anzi in un tripudio di illustrazioni generate dall’ormai onnipresente AI ci parla di ” uno strumento potente ed efficace per identificare i guidatori a rischio, garantendo una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada” e di controlli sicuri.

Ovviamente nel solito articolo lungo e convoluto perché sembri un testo inoppugnabile e di pregio.

