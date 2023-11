Siamo nell’ambito dei miti cinematografici: il mito per cui l’acqua frizzante gonfia la pancia è stato popolarizzato anche dalla mitica scena del Secondo Tragico Fantozzi in cui l’amato personaggio interpretato da Paolo Villaggio, costretto dal suo tirannico superiore a ingurgitare casse di terribile “Acqua Bertier” (ovvia parodia dell’iconica acqua frizzante Perrier) comincia a librarsi in aria trasformato dai gas in essa contenuta in un pallone aerostatico.

A sua volta la scena si presenta come una parodia della simile immagine comparsa nel film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” con Gene Wilder, in cui le responsabile del decollo è una magica bibita gassata prodotta dall’eclettico genio dei dolci Willy Wonka.



In realtà siamo nel colorato mondo del cinema.

L’acqua frizzante gonfia la pancia per davvero?

Nella vita vera il gonfiore legato alle bollicine è una sensazione temporanea. A meno che non soffriate di reflusso esofageo o altre condizioni per cui l’indicazione del medico vi consiglia di astenervi dalle bollicine, e il medico è sempre l’ente di prima istanza a cui chiedere, scegliere tra acqua gassata o liscia è semplicemente una scelta personale.

L’acqua gassata ha un gradevole effetto sulla lingua, alcuni la percepiscono più “dissetante” (e anche questo è falso) solo perché le bollicine anestetizzano per qualche minuto le papille gustative e lo scoppiettio delle bollicine sostituisce la ricerca del gusto che rende il mangiare uno dei piaceri della vita oltre che una necessità con una sensazione “tattile” e particolarmente gradevole.

Ma per il resto, assolve perfettamente allo stesso compito dell’acqua liscia, sia se frizzante naturale che addizionata.

La scelta è quindi rimessa a voi, ed ogni scelta è validamente uguale.

