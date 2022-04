I post sui profughi ucraini perplessi per la Z delle confezioni di zucchero arrivate dall’Italia stanno facendo il giro dei social. Si parla di “profughi ucraini”, ma secondo le fonti si tratterebbe di un unico post presentato come screenshot di bacheca in bacheca. L’autore della foto mostra una confezione di zucchero Eridania che, in effetti, porta una Z in evidenza su sfondo rosso. Una Z che, nel contesto attuale, può essere facilmente equivocabile.

Il post

очень opy итальянць приcлаи в качеcтве гyмпoмoщи в цeнтp бeжeнцeв

тpи коpобки такого caxapa

Secondo Google Translate il testo recita quanto segue:

Molto opprimente L’Italia ha inviato come aiuto umanitario al centro profughi

tre scatole di questo zucchero.

Eridania prende le distanze da ogni strumentalizzazione

È lecito domandarsi se il post ripreso anche dalle nostre agenzie di stampa sia serio o una trollata. Adnkronos ha fatto menzione di questo caso e ha riportato una dichiarazione dell’azienda Eridania:

Eridania sta supportando la popolazione Ucraina in questo difficile momento attraverso risorse economiche ad organizzazioni che si adoperano per mandare aiuti umanitari sul territorio, come Croce Rossa Italiana. Il prodotto in questione non fa parte di donazioni dirette da parte dell’azienda alla popolazione Ucraina. Il ruolo della ‘Z’ sulla confezione, la cui grafica è stata sviluppata nel 2015, ha sempre voluto valorizzare la materia prima – zucchero – all’interno della confezione, senza alcun altro riferimento o volontà di urtare la sensibilità altrui. Crediamo nella pace e sosteniamo il popolo ucraino, al quale va la nostra solidarietà in questo difficilissimo periodo storico. Eridania si dissocia da qualunque pensiero politico in contrasto con la pace e il rispetto degli esseri umani e conferma che continuerà ad aiutare la popolazione cooperando con le organizzazioni umanitarie.

L’origine del tweet

Il tweet è stato pubblicato il 19 aprile 2022 dall’account печенька (qui il tweet originale, qui la versione archiviata), e a più riprese l’autore è stato tacciato di trolling. Tanti utenti lo invitano a tener presente che la Z è semplicemente la lettera iniziale di “zucchero”, altri gli chiedono di evitare questo genere di post.

очень ору итальянцы прислали в качестве гумпомощи в центр беженцев три коробки такого сахара pic.twitter.com/3rhD11YJnQ — печенька (@qropty) April 19, 2022

Quindi?

Nessuna perplessità collettiva da parte dei profughi ucraini sulla Z presente sulle confezioni di zucchero italiano Eridania: solo un singolo tweet, ovviamente bersagliato da polemiche.

