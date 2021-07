La vittoria dell’Italia secondo i complottisti: “Programmata per nascondere dittatura sanitaria”

Sì, lo hanno detto davvero ed è tutto documentato. La vittoria dell’Italia sarebbe stata una strategia dei poteri forti per “buttare fumo negli occhi” degli italiani vessati dalla “dittatura sanitaria”. Ancora, i tre rigori mancati di Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka farebbero parte del piano, dunque i tre giocatori – indicati come “inesperti” – sarebbero stati preparati per sbagliare.

Questo è quanto riportano gli admin della pagina Gente che respira il tuo stesso ossigeno in un post pubblicato ieri, 12 luglio 2021.

Fate girare. Sta arrivando una notizia secondo cui i tre rigoristi dell’Inghilterra, assolutamente inesperti e giovanissimi, sarebbero stati scelti proprio per sbagliare e dare all’Italia la vittoria. Solo in questo modo si buttava fumo negli occhi di un popolo sofferente e pieno di disagi. La UEFA apra un’inchiesta, assolutamente. Aggiungo, già un mese fa ho sentito che l’Italia avrebbe vinto gli Europei per meriti nella gestione della dittatura sanitaria e massiccia propaganda vaccinale. È un caso che tutti i rigori parati sono stati tirati alla stessa parte sinistra del portiere? O sono solo coincidenze? Hanno dato al popolo beota la caramellina prima dell’amara medicina, che arriverà col prossimo lookdawn, siringate di siero sperimentale obbligatorio, attacco radicale ai bambini! Studiato tutto a tavolino per distogliere l’attenzione dai problemi che affliggono la Nazione!

Accade sui social, dove per avere credibilità si scrive che “sta arrivando una notizia” senza indicare la fonte e si indicano come “inesperti” tre giocatori professionisti, perché secondo la logica dei complottisti una Nazionale convoca tre “inesperti”, infatti. La vittoria dell’Italia secondo i complottisti, quindi, farebbe parte del grande piano di sterminio di massa.

