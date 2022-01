“La tua certificazione Covid-19 è stata sospesa”, attenzione alla mail bufala

I tentativi di raggiro perpetrati con la scusa dell’emergenza sanitaria sono tanti, alcuni dei quali oltremodo creativi. I nostri lettori a tal proposito ci segnalano una mail che potrebbe arrivare a chiunque abbia ottenuto il green pass. Mittente della mail sarebbe il Ministero della Salute, che ci invita a riattivare il nostro certificato verde attraverso il portale istituzionale. Sarà vero?

Un nostro lettore ci racconta di aver ricevuto la seguente e-mail:

Gentile utente, La tua certificazione verde Covid-19 è stata sospesa per uso sospetto. Usa il codice QFMSV5NJTIL e Tessera Sanitaria su www.salute.gov.it per riattivarla. Utilizza il tuo Smartphone per procedere con la riattivazione cliccando qui: www.salute.gov.it Cordiali Saluti Ministero Della Salute.

L’email arriva dall’indirizzo noreply@ministerodellasalute.pro.it, ma il sito istituzionale del Ministero ci suggerisce che il domini utilizzato per gli indirizzi email è sanita.it. L’email sta facendo il giro d’Italia e viene menzionata anche in questo articolo de La Voce Di Asti.

Gli amici de La Legge Per Tutti ne fanno menzione in questo articolo nel quale ci invitano a cestinare l’email. Qual è, però, il problema presente in questa strana mail? Se clicchiamo sui due link presenti all’interno non veniamo indirizzati sul sito del Ministero bensì su un portale spagnolo di prodotti anti-age.

Parliamo dunque di bufala dal sapore di truffa perpetrata agli utenti facendo leva sull’emergenza sanitaria e soprattutto sulla paura di perdere i propri dati sulla vaccinazione.

