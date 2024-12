La truffa della macchina da caffé DeLonghi da Eurospin a 9 euro fa pare del lungo genere del phishing. Truffe basate sulla fiducia malriposta: messaggi sponsorizzati che fingono di provenire da marchi noti, come DeLonghi ed Eurospin in modo da carpire la vostra attenzione.

Eurospin è un marchio noto, DeLonghi anche. Poi arriva l’offerta “troppo bella per essere vera”: rispondendo ad un semplice messaggio e pagando 9 euro si otterrà un premio.

Anche questo è un meccanismo psicologico: se aveste semplicemente letto “Eurospin regala beni di lusso” forse ci avreste pensato due volte. Ma vi chiedono di compiere una serie di operazioni. Scatta il meccanismo psicologico: vi viene chiesto di fare una cosa, e voi fate quella cosa a puntino. Psicologicamente sapete che se qualcuno adempie ad un compito e vi adempie in modo preciso, a questo qualcuno spetta un premio. Quindi partite all’incasso. Incasso che non ci sarà.

La truffa della macchina da caffé DeLonghi da Eurospin a 9 euro

Infatti, come per altri casi simili, il questionario si limita a tre facilissime domande al termine della quale “si vince sempre”. Tutti si qualificano per ottenere il ricco sconto, tutti possono effettuare il versamento, e un anonimo soggetto si ritroverà più ricco di 9,99 euro più in possesso di tutti i dati che gli avrete fornito.

Nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, dati di un conto corrente o di una carta di credito.

Più che sufficienti per svuotarvi il conto, o vendere quei dati sul DeepWeb a qualcuno abile e capace nel farlo.

E a questo punto, i dati che avete rilasciato non tornano indietro.

Ci sono mezzi per rimediare: bloccare la carta di credito usata, cambiare le password delle mail usate, denunciare l’avvenuto alla Polizia Postale… ma prevenire è meglio che curare.

Prima di accettare improbabili promozioni, controllate sempre se l’operatore indicato le compia per davvero. Ad esempio poteste verificare i loro siti istituzionali, o chiedere in cassa.

