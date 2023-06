La straordinaria storia di Thiago Rech, presidente sportivo per caso

La straordinaria storia di Thiago Rech, presidente sportivo per caso meriterebbe di avere un film. Invece ha ancora dei post Facebook, sorprendentemente, data la qualità della storia, realistici e verosimili ancorché con qualche piccola incertezza nella traduzione che leggiamo nei commenti.

Perdonabile del tutto, insomma, abbiamo visto testi chiaramente bufaleschi diventare virali e non è il caso dibattere su come tradurre “Terza Divisione” in diverse lingue.

Perché questa storia parte da una squadra in crisi e da un tifoso/giornalista che si trova nel momento giusto e nel posto giusto.

Siamo nel 2012, e un giovane Thiago Rech viene ritratto in una tribuna dall’aria misera e spopolata osservare una partita della sua squadra del cuore, il Santa Cruz.

Partita che finirà con l’indegno punteggio di 4-1 per gli avversari, risultato che aggiunge allo sconforto di una foto dall’aria triste e sconfortante.

Il giovane viene ritratto come simbolo universale del disappunto del tifoso dinanzi alla devastante sconfitta e crollo della squadra amata, e resta lì a fermentare.

Un anno dopo il Santa Cruz finisce nel Campeonato Gaúcho de Futebol, un campionato minore dello stato di Rio Grande do Sul. Un anno dopo ancora, e siamo nel 2014, i dirigenti della squadra gettano la spugna e si dimettono, abbandonando una squadra ormai sconfitta al suo misero destino.

Sempre nel 2014 Thiago Rech lascia il suo lavoro come giornalista del «Grupo RBS», gruppo con due emittenti televisive, 24 stazioni radio e otto giornali e garanzia di posto fisso e si propone come addetto stampa del Santa Cruz.

Ovviamente, con un curriculum come il suo e una squadra ridotta a rimestare tra vecchie glorie e nuove sconfitte, il suo ingresso nel team è assicurato.

Da addetto stampa di una squadra allo sbando agisce da “eminenza grigia”: suggerisce al club di entrare nella “Copinha”, ripartendo quindi dal circuito delle coppe minori.

I suoi suggerimenti non passano inosservati: la squadra in cerca di un presidente caldeggia Thiago Rech come nuovo presidente e nel 2020 riesce a riportare la sua squadra del cuore fino alla Coppa Taça Ibsen Pinheiro, arrivando alla vittoria nella coppa dello Stato del Pernambuco e ad un posto nella Coppa Nazionale del Brasile.

Tutto questo perché è stato lì dove nessun altro voleva.

