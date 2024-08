Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok che mostra una strana “creatura nella presa elettrica”, dalle fattezze di un cavo elettrico animato, sbucare da un muro interno di una abitazione.

Questo l’ha associata immediatamente alla simile fake news della “murena dei muri” bizzarra creatura ottenuta sovrapponendo l’immagine di una creatura vermiforme ottenuta con la CG ad un muro esterno.

Anche in questo caso si tratta della crezione di un esperto di effetti speciali.

La strana creatura nella presa elettrica si chiama “effetti speciali”

Il canale TikTok che comprende la bizzarra creatura è infatti intestato a tale Gabriel Benicio, che vi riversa le creazioni già pubblicate su Instagram, dove si presenta come esperto di VFX, vale a dire di effetti speciali su video.

Entrambi i canali servono come pubblicità per la sua attività, descritta sul suo blog/portale dove si accredita assieme ad altri artisti del Collettivo Jimmy come artista degli effetti speciali che reimmagina il banale, presentando le sue creazioni con un tocco di creatività e accettando richieste di lavoro.

Che data la grande bravura dimostrata dal collettivo tutto, non tarderanno ad arrivare.

