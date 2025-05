La storia di Tim Friede, l’uomo che si è fatto mordere 200 volte dai serpenti sviluppando anticorpi, è più complessa di quanto ogni titolo che abbiate letto può far pensare.

Comincia da Friede, ex meccanico di camion del Wisconsin, ora direttore di erpetologia presso l’azienda californiana di ricerca sui vaccini Centivax, detenore di un canale YouTube, fermo a undici anni fa, che funge anche da diario per i suoi tentativi di autoimmunizzazione, ognuno con la didascalia che invita a non ripetere il tentativo a casa.

La storia di Tim Friede, l’uomo che si è fatto mordere 200 volte dai serpenti sviluppando anticorpi

Appassionato erpetologo (studioso di serpenti) autodidatta sin dal liceo, Friede aveva deciso di dedicarsi al mitridatismo, ottenere immunità esponendosi a dosi crescenti di veleni.

È il metodo usato per ottenere sieri antiveleno, usando solitamente sangue di cavallo, ma Friede aveva deciso di essere lui stesso il cavallo. Era già stato morso una volta a cinque anni, e memore di quell’esperienza, si lasciato mordere e si è esposto a quantità di veleno controllate da diversi serpenti velenosi.

Solo una volta, nel 2001, è andato vicino alla morte: in un momento di distrazione, che alcune testate riportano legato alle notizie sull’11/9 e altre erroneamente come tentativo di suicidio, Friede fu morso da un Cobra Egiziano e un Cobra Monocolo che stava maneggiando.

Era convinto di avere immunità per il primo morso: il secondo lo mandò in coma per quattro giorni.

Nel 2016 fu notato dall’immunologo Jacob Glanville, entrando così in Centivax: dagli studi sul suo sangue è stato possibile studiare una combinazione di anticorpi efficaci contro il veleno di diciannove specie di serpenti.

Ovviamente il lavoro di Centivax procede ancora: e tutto nato da un aspirante erpetologo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.