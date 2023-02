La storia di Rosa Chemical che ha la fidanzata e le imprecisioni di Pillon dopo Sanremo

Ci sono almeno un paio di aspetti che vanno chiariti a proposito di Rosa Chemical, artista che ha fatto convergere su di sé la luce dei riflettori dopo la finale del Festival di Sanremo 2023. Dopo aver parlato in modo più approfondito del bacio con Fedez, con alcune ammissioni qua e là citate in un altro articolo che in qualche modo fanno la differenza per leggere al meglio l’episodio, oggi si parla della sua fidanzata. Fino ad arrivare ad alcune imprecisioni di Simone Pillon.

Chiarimenti vari tra Rosa Chemical che ha la fidanzata ed il post di Pillon

Andiamo con ordine. In primo luogo, sui social stanno facendo girare la foto di Rosa Chemical con la sua presunta fidanzata. In realtà, si tratta di uno scatto che risale a diversi anni fa, al punto che la giovane pare sia stata impegnata anche con un trapper dopo l’artista protagonista al Festival di Sanremo. Un modo per decontestualizzare la sua vita privata e per far passare il messaggio che sabato sera sia stato tutto archiettato per aumentare gli ascolti della nota rassegna canora.

L’altro elemento che dobbiamo prendere in considerazione oggi 13 febbraio, a proposito di Rosa Chemical, riguada invece un post pubblicato in mattinata da Simone Pillon sui social. Menziando l’artista in diverse circostanze, ma soprattutto utilizzando la foto del diretto interessato durante il suo incontro ravvicinato con Fedez, l’esponente della Lega ha evidenziato come il potere LGBT abbia preso il sopravvento durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023. Il tutto, a discapito delle donne che sono finite tutte fuori la TOP 5.

In realtà, nel gruppo finale non abbiamo visto neanche Rosa Chemical, motivo per il quale il discorso sulla classifica finale non può essere considerato appropriato. Dunque, tra una fidanzata scongelata e discorsi vari decontestualizzati, occorre fare chiarezza oggi per evitare che la discussione si trascini più del dovuto nel tempo e nei temi affrontati.

