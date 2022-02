Le notizie sulla morte di Sergio Torta sono arrivate nel fine settimana, con i primi articoli pubblicati sugli organi di stampa locale. Musicista e animatore, Sergio aveva 56 anni ed era noto nel cuneese per la sua attività di organizzatore di eventi. Si precisa che le cause che hanno determinato il decesso non sono state rese note, ma i no-vax hanno già deciso che Sergio sarebbe morto di Covid nonostante il vaccino. La “prova” sarebbe un post pubblicato da lui stesso il 18 novembre in cui incollava un messaggio pro-vaccini. La conseguenza è nei commenti: i no-vax stanno vomitando tutto il loro odio contro quest’uomo, quasi divertiti per il tragico evento.

Il tumore e le complicazioni

Sergio Torta il 18 novembre aveva dichiarato pubblicamente, anche se con un copia-incolla, di essersi vaccinato contro il Covid-19. In quel post i no-vax trovano la spiegazione del suo decesso, seppur non sia nota la causa effettiva. Nel post che vi riportiamo i no-vax citano l’articolo pubblicato su CuneoDice il 5 febbraio, che riporta:

È mancato all’ospedale Santa Croce, dove era ricoverato dai primi di gennaio dopo aver contratto un virus, il musicista e popolare animatore di eventi Sergio Torta. Aveva 56 anni.

CuneoDice parla di “un virus”, non del Covid-19, e ancora riferisce che Sergio Torta aveva combattuto contro un tumore che gli aveva portato conseguenze al sistema immunitario. Un’altra testata locale, La Fedeltà, scrive che le cure per sconfiggere il tumore avevano “compromesso il suo fisico”, mentre La Guida riporta solamente che “lottava contro una malattia”.

Ciò che sappiamo, dunque, è che Sergio Torta aveva sconfitto un tumore, ma le cure avevano compromesso il suo sistema immunitario. A gennaio era stato ricoverato per complicazioni – non meglio definite – all’ospedale “Santa Croce” di Cuneo. Solamente CuneoDice parla di un virus, non del virus. La notizia è stata riportata anche da La Stampa, e anche in questo caso si parla di “un brutto virus” senza ulteriori dettagli.

La speculazione dei no-vax

Facciamo notare che il profilo palesemente fake W.W. parla di “selezione naturale”, sostenuto da un altro utente che celebra “schiattano come mosche”. I commenti sono tanti, e preferiremmo fermarci qui.

Quindi?

Da ciò che risulta, la morte di Sergio Torta è dovuta a un non meglio precisato virus che ha intaccato il suo corpo a gennaio, un corpo già compromesso nel sistema immunitario dopo una cura contro un tumore. I no-vax, per quel post pro-vaccini pubblicato a novembre, hanno deciso che Sergio è morto di Covid nonostante il vaccino.

