L’arrivo di Sora 2 ha potenziato il filone del “fotoromanzo social” e la saga della ragazza che cammina sull’acqua creata con AI è l’ultimo capitolo di tale mefitico fenomeno.

Parliamo di video creati con AI carichi di narrazioni improbabili che il pubblico ritiene vere e condivide per tali. Ovviamente, parliamo di fake news.

La saga dei video della ragazza che cammina sull’acqua creata con AI

Esiste un intero filone di video ambientati in un “Innovationy EXXO” (le AI, sappiamo, non hanno dimestichezza con gli alfabeti), tutti pubblicati dallo stesso account, dove una ragazza inguainata in una tutina aderente a metà tra la muta da sub e la tuta dei personaggi della saga di Tron cammina su una piscina coi suoi “Sandali per camminare sulle acque”.

I video sono sufficientemente ridotti di qualità per impedire l’uso di strumenti di valutazione automatica, ma guardando i vari video alcuni dettagli non sfuggono.

Innanzitutto le scarpe/sandali/quel che sono cambiano forma di video in video, spesso di inquadratura in inquadratura, passando da scarpe a zeppa a scarpe a ventosa con delle lucine colorate (e, in uno dei video, alla modella scompaiono i piedi e i moncherini delle caviglie si infilano direttamente nei sandaletti).

Per non parlare delle mani dei presunti giornalisti, assai deformi e del fatto che tutti i primi piani della modella/inventrice/presentatrice hanno lo sfondo sfocato per occultare ulteriori magagne.

Tutti trucchi e mancanze tipici delle AI che però non tutti notano.

