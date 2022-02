La Russia esclusa dall’Eurovision, il comunicato EBU: “Porterebbe discredito alla concorrenza”

La Russia è stata esclusa dall’Eurovision. La notizia arriva direttamente dall’European Broadcasting Union (EBU) in un comunicato diffuso nelle ultime ore. La decisione, come comunicano gli addetti ai lavori, è stata presa a seguito di un’ampia consultazione tra i membri, specialmente dopo la richiesta presentata dalla TV di Stato ucraina UA:PBC.

Un passo indietro

In un primo momento l’EBU aveva respinto la richiesta della UA:PBC. Quest’ultima, infatti, aveva scritto una lettera indirizzata direttamente a Delphine Ernotte, presidente dell’EBU di cui troviamo il testo integrale a questo indirizzo. Ne riportiamo un estratto:

L’Eurovision Song Contest è stato creato dopo la seconda guerra mondiale per unire l’Europa. In considerazione di ciò, la partecipazione della Russia come aggressore e violatore del diritto internazionale all’Eurovision di quest’anno mina l’idea stessa della competizione. Si prega di notare che la partecipazione della Russia al concorso di quest’anno è fornita dalla compagnia televisiva e radiofonica statale tutta russa, che è uno strumento del potere del Cremlino nella guerra dell’informazione contro l’Ucraina e viola costantemente gli standard giornalistici alla base delle trasmissioni pubbliche. L’esclusione della Russia da questo evento canoro su larga scala sarà una potente risposta da parte della comunità internazionale delle emittenti pubbliche alle inaccettabili azioni aggressive e illegali della Federazione Russa e il sostegno alla politica di aggressione ostile delle emittenti statali del Paese.

In un primo momento l’EBU ha respinto la richiesta con questa giustificazione: “L’Eurovision è un evento culturale non politico che unisce le nazioni e celebra le differenze attraverso la musica”. In seguito, tuttavia, l’organizzazione ha fatto un passo indietro e ha deciso di escludere la Russia dalla competizione.

La Russia esclusa dall’Eurovision

Nelle ultime ore l’EBU ha comunicato quanto segue:

L’EBU ha annunciato che nessun candidato russo parteciperà all’Eurovision Song Contest di quest’anno. Il Comitato Esecutivo dell’EBU ha preso la decisione a seguito di una raccomandazione fatta oggi dall’organo di governo dell’Eurovision Song Contest, il Gruppo di Riferimento, sulla base delle regole dell’evento e dei valori dell’EBU. La raccomandazione del gruppo di riferimento è stata sostenuta anche dal comitato televisivo dell’EBU. La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l’inclusione di una voce russa nel Contest di quest’anno porterebbe discredito alla concorrenza. Prima di prendere questa decisione, l’EBU si è presa del tempo per consultarsi ampiamente tra i suoi membri. L’EBU è un’organizzazione membro apolitica di emittenti impegnate a sostenere i valori del servizio pubblico. Rimaniamo impegnati a proteggere i valori di una competizione culturale che promuove lo scambio e la comprensione internazionale, riunisce il pubblico, celebra la diversità attraverso la musica e unisce l’Europa su un unico palco.

Con la Russia esclusa dall’Eurovision continuano le strette intorno al governo di Putin, come la UEFA che ha scelto di spostare la finale della Champions League da San Pietroburgo a Parigi.

