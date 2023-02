La Risonanza Magnetica fa partire il colpo: muore appassionato di armi. Questa la storia, incredibile ma vera, che ha spento la vita di un quarantenne messicano dopo che lo stesso ha accompagnato la madre per un controllo di routine.

La vittima, Leandro Mathias de Novaes, era un avvocato locale, secondo la stampa gestore di account social (TikTok, Instagram) con contenuti legati alle armi da fuoco, detentore anche esso di un’arma da fuoco legalmente detenuta che aveva indosso anche il momento della sua morte.

Il giovane professionista aveva infatti accompagnato la madre in un controllo di routine, e qui scatta la tragedia.

Secondo i responsabili della struttura anche gli accompagnatori erano stati avvisati di rimuovere oggetti metallici dalla loro presenza, circostanza negata dalla famiglia.

Leandro entra quindi nella stanza della Risonanza Magnetica dove la madre sta per essere visitata e il campo magnetico attrae la pistola facendola saltare dalla sua cintura.

La pistola, cadendo, fa partire per circostanze ancora in corso di valutazione il colpo: il 16 gennaio il giovane professionista viene gravemente ferito allo stomaco per poi spegnersi il sei febbraio.

L’ordine professionale locale ha naturalmente espresso le sue condoglianze per la perdita e un portavoce del Laboratorio Cura ha dichiarato: “Ci teniamo a sottolineare che tutti i protocolli antinfortunistici sono stati seguiti dal team, come è consuetudine. Sia il paziente che il suo accompagnatore sono stati opportunamente istruiti sulle modalità di accesso alla sala visite e avvertiti della rimozione di qualsiasi oggetto metallico”.

Le circostanze relative alle responsabilità sono ancora materia di tribunale: resta l’amarezza per una morte assurda, insensata, quasi incredibile.

