La Regina Elisabetta ha una malattia e sta per morire in ospedale: voci fuori controllo

La Regina Elisabetta ha una malattia e la sovrana sta per morire in ospedale, stando ad alcune indiscrezioni decisamente fuori controllo venute a galla in queste ore. Tutto nasce da una notizia non del tutto inventata, in riferimento al fatto che la donna non sia nel pieno delle sue forze dopo essere risultata positiva al Covid nello scorcio iniziale del 2022. Questione delicata, dunque, ma che oggi 27 aprile sta portando troppe persone a rafforzare rumors assolutamente privi di fondamento.

Voci sulla Regina Elisabetta che ha una malattia e sta per morire in ospedale: solo smentite

Del resto, la donna è da sempre al centro di fake news, come abbiamo osservato non molto tempo fa sul nostro sito con un altro articolo. A fare disinformazione sull’argomento abbiamo post tipo quello che potete intravedere con l’immagine utilizzata ad inizio articolo, visto che pagine Facebook alla disperata ricerca di click stanno pubblicando la foto della sovrana con una scritta preoccupante bene in vista. E così in tanti pensano alla Regina Elisabetta che ha una malattia, al punto che la donna sta per morire in ospedale.

La situazione è molto chiara. Da un lato la donna, che ha 96 anni, non vive il suo miglior momento di forma, stando ai riscontri venuti a galla a marzo dopo aver contratto il virus. Dall’altro, le ultime testimonianze ci riportano addirittura la sua risposta ad una scuola del sud Italia, per ringraziare alcuni ragazzi del pensiero avuto in precedenza. Ne ha parlato anche il sito Tiscali per intenderci.

Dunque, come al solito invitiamo ai nostri lettori a verificare le notizie che girano sui social, soprattutto quelle provenienti da pagine non autorevoli. Al momento, non si hanno conferme sulla malattia della Regina Elisabetta, così come non ha senso affermare “sta per morire”, visto che non si trova in ospedale. Vi faremo sapere se ci saranno aggiornamenti in merito.

