La Regina Elisabetta è morta dopo essere risultata positiva: nessuna conferma

La notizia che sta circolando in queste ore sui social riguarda la Regina Elisabetta morta, ma ovviamente si tratta di una bufala. Come molti sapranno l’anziana sovrana è stata colpita dal Covid e la notizia è stata diffusa domenica da Buckingham Palace, ma le sue condizioni di salute non sono mai state critiche. La regina Elisabetta morta è una notizia falsa che è necessario smentire perché già sta prendendo velocemente piede sui social.

La Regina Elisabetta è morta: al momento, solo smentite

Dunque, un’altra bufala dopo quella dell’ivermectina trattata ieri. Dalle ultime notizie che provengono dal castello di Windsor si evidenzia solo un leggero raffreddore per l’ormai novantaseienne sovrana inglese. Sintomi lievi che non destano quindi preoccupazione per le sue condizioni di salute, anche se la regina Elisabetta ha deciso di non prendere parte ai vari impegni virtuali previsti in questo suo periodo di isolamento per colpa del Covid.

Si occuperà solo di alcuni compiti leggeri che potrà svolgere in tutta tranquillità nel suo castello di Windsor. Tra l’altro la regina Elisabetta si ritrova con tre dosi di vaccino e questo sicuramente ha contribuito ad evitare che i sintomi potessero essere molto più pericolosi ed aggressivi. Non credete quindi alla notizia della regina Elisabetta morta, il Covid è riuscito a raggiungerla, ma non ha assolutamente creato problemi gravi al suo organismo.

Si continua a parlare di sintomi leggeri simili ad un semplice raffreddore. Queste sono per ora le notizie ufficiali che arrivano direttamente da Buckingham Palace, nessuno dell’ambiente sembra essere preoccupato per eventuali complicazioni di salute.

A quanto pare il virus è stato portato a palazzo dal figlio Carlo, incontrato dalla regina Elisabetta l’8 febbraio ed il 10 l’erede al trono è risultato positivo al Covid, per la seconda volta da quanto è iniziata la pandemia, ma già guarito. Viste le tre dosi di vaccino a cui si è sottoposta la regina Elisabetta ed i sintomi piuttosto lievi, è probabile che tra qualche giorno possa anche negativizzarsi. Dunque, è positiva, ma non è morta.

