Ci segnalano i nostri contatti un messaggio virale che parla di una ragazza che ha guadagnato 28mila euro al mese non esiste. Ragazza inserita in un sito-trabocchetto con una narrazione che conosciamo per bene.

Quella del “Phishing”: il sito che si finge un giornale, una banca o un altro ente di cui di fidate per proporvi beni di lusso scontati o mezzi per fare soldi dal nulla.

La ragazza che ha guadagnato 28mila euro al mese non esiste

La storiella è quella che abbiamo visto una infinità di volte: una ragazza di “Rovigo” (vedremo perché tra virgolette) dal nome improbabile va ad Uno Mattina e propone al conduttore di registrarsi e versare 200Euro

In una puntata immaginaria della trasmissione che ovviamente non è mai accaduta il conduttore improvvisamente diventa miliardario e rivela agli spettatori un metodo pratico per diventare anche loro miliardari.

Metodo che ovviamente comprende investire in un determinato sito internet, lasciando così i propri dati alla mercé di sconosciuti.

Ulteriore riprova è che il sito viene generato a seconda del nome indicato nell’indirizzo: sostituendo “Rovigo” con “Fakelandia” infatti si cambia la nazionalità della donna del mistero.

Ma fossi in voi io il lavoro non lo lascerei.

