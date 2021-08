I no-vax ci avevano già provato con Nicola Zingaretti, oggi è il turno del governatore della Liguria Giovanni Toti. La bufala è già stata smontata dal diretto interessato, ma il post virale composto da un collage di 4 foto continua a circolare di bacheca in bacheca, rendendo felici i no-vax che in questo modo ottengono l’ennesima prova che non c’è.

Intanto la vacc1nazione dei VIP procede a gonfie vele… Toti è già al IV richiamo e Zingaretti al VII #Meluzzi

Il perché dell’hashtag dedicato a Meluzzi possiamo ben immaginarlo. Il problema, in questo caso, sta proprio nelle date. Da quando abbiamo scoperto il Covid-19? Dal dicembre 2019. Da quando sono arrivati i vaccini? Da gennaio 2021. Se il post fosse vero, Giovanni Toti avrebbe ricevuto ben 4 vaccini da gennaio ad oggi (23 agosto 2021).

Non è così, ovviamente, e la smentita arriva direttamente da Giovanni Toti in un post pubblicato il 26 luglio 2021 sulla sua pagina Facebook.

Se fosse necessario farei anche una terza e una quarta dose di vaccino, ma al momento sono fermo a due. Le altre foto che stanno circolando sui social riguardano i miei vaccini antinfluenzali. Ecco l’ennesimo tentativo di manipolazione e disinformazione a cui purtroppo molti abboccano. Consiglio a tutti di verificare le notizie e non affidarsi solo ai social, mentre a chi perde tempo per costruire fake news suggerisco di andare a vaccinarsi. È più veloce, meno faticoso e più utile per la società.

No, ovviamente non ci fermeremo al collage pubblicato da Toti. Sulla sua pagina Facebook, infatti, ci sono ancora i post originali che fugano ogni dubbio sull’autenticità della smentita.

Nessuna quarta dose per Giovanni Toti del vaccino anti Covid, tanto meno esiste una terza: due dei quattro scatti usati dal post bufalaro risalgono a due momenti in cui il presidente della Liguria aveva ricevuto l’antinfluenzale.

