La puntata di “8 e Mezzo” con Cacciari che distrugge Mattarella è un prodotto dell’AI

La puntata di “8 e Mezzo” con Cacciari che distrugge Mattarella è un prodotto dell’AI: una variante del Fotoromanzo Social con attinta ragebait. Un contenuto del tutto inventato creato per fomentare rabbia e indignazione facile.

La variante 2.0 di bufale ormai vintage come quella del Pertini sbavante e violento troglodita che “ad un discorso per la pace” invita urlando a “scacciare i politici con mazze e pietre” con la bava alla bocca, Falcone e Borsellino che “dai Gesuiti” o “su Repubblica” si pronunciano sul referendum sulle carriere che ancora non esisteva ai tempi del loro trapasso o del Pasolini videodipendente dal cervello bruciato dal Trash che tempesta Alberto Moravia e Alberto Sordi di tormentoni di Sabina Guzzanti pronunciati dopo la sua morte.

La puntata di “8 e Mezzo” con Cacciari che distrugge Mattarella è un prodotto dell’AI

La ragebait è quel tipo di bufala che si basa sul creare contenuti infiammatori e violenti basati sul fatto che puoi sempre provare l’esistenza di qualcosa, ma la “prova negativa” è possibile solo ammettendo l’inversione dell’Onere della Prova, nonché sul fatto che l’Algoritmo dei commenti premia le interazioni a prescindere da come esse siano ottenute.

Posso facilmente provare che un determinato evento sia successo, ma se descrivo un evento che non è mai accaduto, come “il discorso per la pace” dove Pertini ha dato di matto o le comunicazioni tra Pasolini e Alberto Sordi a forza di tormentoni della TV Generalista, potrò millantare che il “Mainstream” lo nasconde finché qualcuno non mi dirà di esibire gli estremi dell’evento.

Infatti l’episodio di “8 e Mezzo” dove Cacciari ricopre di ingiurie il Presidente della Repubblica invitando la direzione a staccargli il microfono e dando al Presidente del “Pezzo di mer*a” ripetutamente non esiste.

Viene da un video con contenuti sintetici e alterati: in una parola creato con AI. Uno slideshow di immagini dei vari personaggi descritti nella storiella inventata, scritta con un aiuto dell’Intelligenza Artificiale per illustrare un testo il cui scopo è attirare i commenti dei vari “leoni da tastiera” in una rissa tra fazioni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

