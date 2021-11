La protesta di Montesano fa storcere il naso addirittura a Sgarbi: “Autolesionista ed estremista”

Ci sono conferme in queste ore, in merito alla risposta arrivata direttamente da Vittorio Sgarbi nei confronti di Enrico Montesano. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, infatti, l’attore romano ha promosso una sorta di protesta pubblica che prevede il boicottaggio del canone Rai, ma anche dei giornali e soprattutto delle banche. In pratica, ha invitato i suoi seguaci a bloccare i consumi non necessari e i prelievi, citando ad esempio centri commerciali ed Amazon, in modo da colpire i cosiddetti “poteri forti”.

Cosa ha detto Vittorio Sgarbi ad Enrico Montesano sulla protesta contro il green pass

Un messaggio molto forte di Enrico Montesano, forse eccessivo. Questo, del resto, è quello che emerge da una recente intervista che Vittorio Sgarbi ha rilasciato ad Adnkronos. Nonostante i due condividano la stessa battaglia, del tutto contraria al green pass e per forza di cose al super green pass, il critico d’arte non approva nel modo più assoluto la forma di protesta venuta a galla nel corso delle ultime ore. Una critica abbastanza chiara, che la dice lunga sulla deriva dello stesso Montesano:

“La sua posizione mi appare troppo estremistica per trovare un seguito: propone un lockdown ancora più ristretto, non credo possa avere il risultato auspicato perché è una posizione autolesionistica”.

Dunque, Vittorio Sgarbi nel parlare della nuova iniziativa di Enrico Montesano mette in evidenza alcuni aspetti paradossali, in quanto mira a bloccare l’economia e, allo stesso tempo, andrebbe a limitare il raggio d’azione delle persone. Una sorta di lockdown, che renderebbe la situazione generale ancora più complessa dopo l’entrata in vigore del super green pass, in programma nello scorcio iniziale di dicembre.

A questo aggiungiamo anche una sorta di frecciatina da parte dello stesso Vittorio Sgarbi nei confronti di Enrico Montesano. A suo dire, infatti, l‘attore romano sarebbe alla ricerca di uno spazio politico tra i NoVax, nonostante questi abbia sempre negato l’intenzione di tornare in politica. Dunque, la battaglia contro il no green pass ci sta presentando anche alcune “divisioni interne” da alcune ore a questa parte.

