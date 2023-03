La presunta statistica sui 259mila morti nell’esercito Ucraino non esiste

Ci segnalano i nostri contatti un tweet contenente una presunta statistica sui 259mila morti nell’esercito Ucraino. Il dato è privo di alcun riscontro, anzi contrario alle evidenze, sia pur limitate per ragioni di Stato, del conflitto al mese di gennaio 2023.

Sia nelle stime più pessimistiche che ottimistiche, il dato diffuso a mezzo social contrasta con quello diffuso sia da fonti Ucraine, che Europee che Russe.

Il tweet in evidenza dichiarerebbe che:

L’ESERCITO UCRAINO HA 259 MILA MORTI, 247 MILA INVALIDI, 84 MILA DISPERSI, 28 MILA PRIGIONIERI E’ UNA STRAGE!

Una prima stima, rivelatasi erronea per eccesso in quanto sommava in modo erroneo le analisi Americans sui caduti e i feriti di ambo le parti moltplicandoli è stata inoltrata dalla Presidente Europea Ursula Von Der Leyen.

Tale errata statistica parlava di di 20mila civili e 100mila ufficiali militari ucraini morti, ed è stata corretta con la seguente nota stampa

“Molte grazie a coloro che hanno segnalato l’inesattezza per quanto riguarda le cifre in una versione precedente di questo video. La stima utilizzata, proveniente da fonti esterne, andava riferita alle vittime, cioè sia ai morti che ai feriti, ed era intesa a mostrare la brutalità della Russia”.

Possiamo quindi basarci sulle stime ONU, che per Gennaio parlano di “ 7.000 morti e 11.000 feriti ” tra i civili ucraini, cui possiamo purtroppo aggiungere 456 bambini morti per le conseguenze dei bombardamenti Russi.

Per i militari, fonti ministeriali Russe parlano di 61.207 soldati ucraini morti e 49.368 invece i feriti.

Secondo però stime Ucraine, il numero dei civili morti resta confermato, con 13.000 morti di soldati confermate e un totale di circa 100.000 uomini “morti e feriti”.

Senza però gli “invalidi” citati nel tweet.

Al contrario, il numero di soldati Russi caduti si aggira tra i 5.937 e i 134.000.

Sostanzialmente il numero dei soli soldati Ucraini morti, non contando gli “invalidi” contenuto nel messaggio che ci è stato chiesto di verificare supera la somma dei defunti di ambo le parti nel conflitto.

Per non parlare del dato di “dispersi” e “prigionieri”, che appare del tutto arbitrario ed esorbitante rispetto ai dati noti.

Conclusione

La presunta statistica sui 259mila morti nell’esercito Ucraino non esiste, è priva di ogni riscontro e smentita dai riscontri effettivi.

