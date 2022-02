Nelle ultime ore esplodono le notizie su una presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia, a seguito di una brutta lite avvenuta durante una gita fuori porta, avrebbe scelto di separare le proprie strade. Questo, almeno, è ciò che i quotidiani riprendono da un articolo pubblicato su Dagospia ieri, lunedì 21 febbraio. Analizziamo cosa c’è di vero.

Le affermazioni di Ilary Blasi

Fanpage ricorda che solo 5 giorni fa Ilary Blasi ha partecipato al format di Michelle Hunziker Michelle Impossible in cui ha ironizzato su ciò che succede sui social quando né lei né il marito pubblicano uno scatto insieme:

Io ho lo stesso marito da vent’anni e se non pubblico una foto per un mese: “Sono in crisi, stanno lasciati!“. Niente, di tutto de più.

Cinque giorni fa su Canale 5.

Ilary Blasi e la battuta su Totti. #MichelleImpossible pic.twitter.com/J1nBtKQEbi — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 21, 2022

A rafforzare la tesi sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi c’è una dichiarazione rilasciata da quest’ultima su F Magazine – riportata da Roma Today – in cui Ilary dice:

Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo.

La vacanza di Ilary Blasi con Luca Tommassini

La Stampa parla di “strani movimenti fra le abitazioni della famiglia”: nell’appartamento della coppia all’ultimo piano del grattacielo del quartiere Eur, a Roma, sarebbero frequenti le visite della mamma del Capitano, e lui stesso sarebbe solito far visita alla madre a Casal Palocco. In tutto questo, c’è chi ricorda che Ilary Blasi ha trascorso le vacanze di Natale in Lapponia senza il marito, bensì insieme al coreografo Luca Tommassini. Today ci ricorda, però, che dopo le festività Totti e Blasi avevano offerto un “home tour” tra le stanze del loro nido d’amore.

I rumor più insistenti parlano di una crisi iniziata durante l’estate scorsa. Sempre La Stampa scrive che Totti si sarebbe accorto di alcune cose che riguardano Ilary Blasi, stando a quanto riferito da alcuni amici dell’ex bomber.

La “bomba” di Dagospia

Torniamo, ora, alla cosiddetta “bomba” sganciata da Dagospia che ha riacceso i riflettori sulla presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il focus non è tanto sulla gita domenicale della prima settimana di febbraio della coppia ai Castelli Romani, nello specifico Castel Gandolfo, dove insieme ai 3 figli si è concessa ai fan con foto ricordo, selfie e scatti di vita mondana tra giostre e ristoranti. Dagospia sostiene che in quel contesto sarebbe esploso un litigio tra i due coniugi, ma non si trovano conferme.

A far scattare la voglia di gossip è un articolo del 28 settembre 2021 pubblicato dal Fatto Quotidiano – riportato da Dagospia all’interno dello stesso articolo – in cui si faceva notare l’assenza di Ilary Blasi al compleanno di Francesco Totti, celebrato il giorno prima (il 27 settembre) con 45 candeline. Il 29 settembre, però, la coppia si trovava a Parigi come riportato in un altro articolo del Fatto Quotidiano e come documentato sui social dallo stesso Capitano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Quindi?

Della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi parla solo Dagospia, e i diretti interessati tacciono sui social. Rumor, questi, che vengono riassunti in questo articolo ma che non trovano conferme né smentite: a caldeggiare l’ipotesi sono soltanto le dichiarazioni di Ilary Blasi rilasciate a F Magazine, unite a un puzzle giornalistico che mette insieme l’assenza di Ilary al compleanno di Totti (ma la coppia, in quei giorni, si trovava a Parigi) e le vacanze della showgirl in Lapponia insieme a Luca Tommassini.

