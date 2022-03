La pomata di Bassetti contro l’artrosi è una bufala: l’infettivologo denuncia

Sta circolando un articolo in cui si parla di una miracolosa pomata di Bassetti contro l’artrosi. Un’intervista, con tanto di titolo dall’odore di sensazionalismo, in cui l’infettivologo – sì, proprio lui – si fa portavoce di una scoperta che dovrebbe risolvere una volta per tutte i vari problemi legati all’artrosi. In questa pagina archiviata troviamo l’articolo completo.

“Quando le articolazioni non permettono di vivere una vita piena, non resta che sperare in un miracolo!”- Un’intervista esclusiva con l’uomo leggendario che ha fatto un miracolo!

Il sensazionalismo

L’intervista esclusiva, dicevamo, è piena di sensazionalismi di cui riportiamo un esempio:

Quando ti rendi conto che tua moglie tra qualche anno potrebbe smettere di camminare, fai di tutto per impedirlo. Ho iniziato le ricerche. Ho studiato tutto che riguardava le malattie articolari, in modo diretto o indiretto. Ho studiato la fisiologia, la psicosomatica, la biochimica tante altre cose. Ho speso quasi tutti i miei soldi per imparare dai migliori professionisti dell’Asia, che sicuramente sapevano di più sulle articolazioni malate rispetto i medici occidentali.

Soprattutto:

Sfortunatamente, non si può comprarlo nelle farmacie. Loro vendono solo i prodotti delle grandi case farmaceutiche, che nel migliore dei casi non aiutano, per non parlare di quelli che causano gravi effetti collaterali. Sfortunatamente, non si può comprarlo nelle farmacie. Loro vendono solo i prodotti delle grandi case farmaceutiche, che nel migliore dei casi non aiutano, per non parlare di quelli che causano gravi effetti collaterali.

Di cosa stiamo parlando? In breve: la moglie di Matteo Bassetti sarebbe affetta da artrosi e il marito, dopo aver studiato le malattie articolari, avrebbe trovato una soluzione che non si trova nelle farmacie perché “loro vendono solo i prodotti delle grandi case farmaceutiche, che nel migliore dei casi non aiutano”. Stiamo dunque parlando di un infettivologo che in questi 2 anni di pandemia abbiamo conosciuto al meglio con i suoi interventi pubblici in cui si scontrava contro no-vax, negazionisti e bufalari “contro big Pharma” che improvvisamente trova la soluzione alternativa alle case farmaceutiche per curare l’artrosi della moglie. Il prodotto, dunque, sarebbe stato brevettato da lui.

Matteo Bassetti smentisce e denuncia

Tutto falso, come volevasi dimostrare. A questo giro Matteo Bassetti diventa testimonial inconsapevole di un prodotto che, ciclicamente, cambia nome. Solamente nel febbraio 2022 si parlava di un altro prodotto con le stesse modalità: articoli motivazionali, finte interviste e miracoli mai provati.

Per questo Matteo Bassetti aveva preso posizione e provvedimenti, come scriveva in questo post:

Sto ricevendo centinaia di mail e telefonate per avere notizie di una “miracolosa” pomata chiamata ARTHRO CARE per la cura dell’artrosi che, da giorni, viene pubblicizzata sul web con il mio nome e la mia immagine. Tramite il mio Avvocato Rachele De Stefanis ho già provveduto a denunciare il tutto alla competente Procura della Repubblica essendo indebitamente utilizzati il mio nome, la mia immagine e la professionalità! La pubblicità è una truffa ed io non ho mai rilasciato interviste, inventato o promosso questo prodotto.

Come abbiamo già detto, cambia il prodotto ma non la modalità. Del nuovo prodotto si sono occupati anche i colleghi di Butac. Si tratta dunque di una truffa contro la quale Bassetti sta già intervenendo.

Non dimentichiamoci della falsa dieta di Katia Follesa e tante altre truffe in cui personaggi famosi venivano utilizzati come testimonial di prodotti, del tutto inconsapevoli.

