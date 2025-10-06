La pioggia di fuoco in Cina non deriva da droni caduti, ma da problemi col carico: la notizia che avrete visto rilanciata su social come quello di un noto quotidiano italiano merita dunque di essere precisata.

Non si tratta della caduta di droni in stile militare, ma di prolemi col loro carico. Fuochi di artificio.

Lo spettacolo pirotecnico chiamato “October: The Sound of Blooming Flowers” (“Ottobre: il suono dei fiori che sbocciano”) avrebbe dovuto usare droni per lanciare le cariche esplosive (compito tradizionalmente riservato a cannoncini) e creare una serie di intricati disegni nel cielo.

Una combinazione di errori di controllo e del clima eccezionalmente secco ha fatto in modo che le cariche esplosive fossero sparate vicino alla folla e continuassero ad ardere per tutto il tempo della caduta, costringendo le persone a proteggersi con sedie e ombrelli improvvisati.

Non sono quindi caduti direttamente droni addosso alla gente, ma il loro carico, che avrebbe potuto facilmente diventare causa di un incendio diffuso se non fossero intervenuti i vigili del fuoco.

Non è la prima volta che errori negli spettacoli pirotecnici, parte dei tradizionali festeggiamenti, diventano fonte di incendio e pericolo, ma è una delle volte in cui questo è stato più evidente.

