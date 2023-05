Ci segnalano i nostri contatti una piccante foto del Ministro della Salute Giapponese creata con AI. E per piccante intendiamo l’immagine di una donna prosperosa coi capezzoli in evidenza su una camicetta aperta e senza reggiseno.

Ovviamente, come vedremo, una creazione di intelligenza artificiale ad uso pruriginosa curiosità, ma nella quale molti ci cadono, confermando i nostri dubbi sull’uso delle Intelligenze Artificiali nella creazione di fake news.

La piccante foto del Ministro della Salute Giapponese creata con AI

Abbiamo già visto in passato la creazione di figure femminili ad uso “attenzione”, ma in questo caso la spiegazione è assai più semplice.

L’attuale ministro della sanità Giapponese è il liberale Kato Katsunobu, classe 1955. La discinta signorina nella foto è la creazione di un profilo Twitter specializzato in “creazione di immagini erotiche per mezzo dell’AI” (come da sua spiegazione).

Creare una immagine con AI è un processo semplice che richiede l’uso di un “prompt”, ovvero fornire all’AI una descrizione puntuale dell’immagine che si desidera ottenere: scopo del profilo è creare prompt erotici oppure trasformare in richieste accettate dall’AI le richieste del fan.

In questo caso si usa CivitAI con un particolare pacchetto di dati chiamato BRAV4 (acronimo che sta per “Beautiful Realistic Asian – Version 4”, leggibile come Bra-V4, in inglese “Reggiseno della quarta versione”).

Nutrita la AI con immagini di riferimento di “donne asiatiche avvenenti” si passa al prompt, che come è evidente dal tweet di riferimento (archiviato qui) è formulato con la frase “Prompt: Donna politico col seno molto grosso” per generare quella che una AI ritiene essere l’effigie di un politico giapponese dal seno fiorente, usando come fonti di riferimento solo foto di donne ritenute avvenenti.

Ovvero una affascinante donna orientale col seno di proporzioni superiori alla media nazionale prona in una posizione che ne evidenza i capezzoli.

Ovviamente anche riducendo il bacino di riferimenti alle donne con le caratteristiche richieste, le AI sono ancora inclini all’errore. Il viso presenta ancora occhi e sopracciglia irregolari, il singolo orecchio in vista storto e confuso tra i capelli e, nel tweet originale, la “donna politico” cambia volto in tutti e quattro gli scatti virtuali.

Oltrettuto il post italiano fa riferimento a Speranza come Ministro della Salute: che però è decaduto col governo precedente, sostituito da Orazio Schillaci.

Conclusione

La piccante foto del Ministro della Salute Giapponese è stata creata con CivitAI, un sistema di intelligenza artificiale, nutrito col pacchetto BRAV4, contenente solo immagini di riferimento di avvenenti donne orientali.

Non è la prima volta che la AI crea bufale convincenti, vedi qui, qui, qui, qui, qui, qui e qui.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.