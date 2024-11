La piattaforma di trading online della famiglia Berlusconi venduta da Amazon non esiste

Ci segnalano i nostri contatti una curiosa telefonata: una voce registrata che presenta la piattaforma di trading online della famiglia Berlusconi venduta da Amazon. Una registrazione annuncia di parlare a nome del noto gestore mondiale di e-Commerce dichiarando affiliazione con una piattaforma di investimenti e proponendo di premere un tasto del cellulare per essere smistati ad un interno che fornirà “maggiori informazioni”.

Ci sono solo due problemi: Amazon non vi contatterà mai per proporvi investimenti di trading online e la famiglia Berlusconi non ha creato piattaforme di Cryptovalute.

È il riciclo di un tentativo di Phishing precedente.

La piattaforma di trading online della famiglia Berlusconi venduta da Amazon non esiste

In passato il viso di Piersilvio Berlusconi era stato editato in un deepfake con una traccia audio creata con AI per promuovere una inesistente piattaforma Crypto.

Stessa sorte toccata a Ezio Greggio, Elon Musk e Giorgia Meloni: le loro immagini sono state appena ritoccate per creare un labiale coererente con l’audio ricreato da zero trasformandoli in venditori di investimenti.

Un riciclo creativo della bufala prevede passare dal video distribuito sui social alla telefonata massiva.

Lo scammer infatti avrà ampio gioco a creare un numero usa e getta e contattare il maggior numero di persone possibili: per la legge dei grandi numero qualcuno risponderà.

Ricordate che Amazon non ha piattaforme di trading online e non contatterà mai al telefono i suoi clienti per proporre improbabili investimenti certificati da questo o quel VIP.

