Figli Di Putin sparisce da Facebook. Una constatazione che troviamo su molte bacheche, dove alla luce dell’attacco della Russia contro l’Ucraina insiste una ricerca di dichiarazioni da parte degli admin della community. La pagina, in effetti, è scomparsa dagli elenchi di Facebook anche se permane su altre piattaforme.

Per il momento gli admin non hanno fornito spiegazioni. Su Instagram, invece, l’ultimo post mostra lo screenshot dell’articolo pubblicato su Ansa nelle ultime ore con il commento: “No, questo non è un buongiorno”, mentre su Twitter l’ultima pubblicazione risale al 12 febbraio.

Un post condiviso da Figli di Putin (@figlidiputin)

Anche il sito ufficiale, tuttavia, risulta offline. Cliccando sull’indirizzo presente nella bio di Instagram, infatti, si riscontra questo errore ma il sito potrebbe essere stato chiuso in tempi ben precedenti.

Il canale Telegram esiste ancora, e l’ultimo messaggio risale al 23 febbraio con la pubblicazione di un meme. Non è possibile, invece, accedere al gruppo Telegram indicato dagli admin, dal momento che anch’esso risulta offline.

Per il momento non abbiamo dichiarazioni da parte degli amministratori. Possiamo confermare, tuttavia, che la pagina Facebook Figli Di Putin è scomparsa, restando comunque attiva su Instagram e Twitter.

