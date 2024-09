La pagina del Guardian su Salvini libero in Italia non esiste

Ci segnalano i nostri contatti una pagina del Guardian su Salvini libero in Italia, dove la nota testata inglese si spingerebbe a chiedere “un’Italia libera da Salvini”.

In realtà si tratta di un evidente fotomontaggio, probabilmente a titolo satirico o doppelganger, peraltro ricco di evidenti errori linguistici che lo denunciano come tale.

Ovviamente il riferimento è al caso Open Arms, che tiene banco sulla stampa e aumenta la viralità.

Partiamo dalla grammatica: un testo che parla di una “Salvini Free Italy” non sta chiedendo “Salvini Libero”, ma “Un’Italia libera da Salvini” nel senso di chiedere l’allontanamento del ministro dal suolo nazionale.

L’esatto opposto del messaggio indicato in didascalia.

A esaminare bene l’immagine, in essa è chiaramente leggibile la data del 22 gennaio 2018, coincidente con l’arrivo alle cronache del processo Open Arms. In quella data il Guardian aveva in copertina la Woman’s March

Mentre altri utenti su X pubblicavano l’immagine analizzata ora, all’epoca un meme diffuso per evidenziare il leghista medio come ignorante delle lingue e privo della conoscenza di ciò che accade nel resto del mondo così tanto da equivocare sul significato di “salvini free”.

Si trattava di un meme, che ora torna in auge.

