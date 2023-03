La Nutella contiene olio di palma (ma ecosostenibile e salutare): di tanto in tanto tornano vecchie condivisioni, ad esempio del 2015, che riportano il contenuto della nota crema spalmabile di Ferrero alla luce delle controversie d’epoca.

Va detto che sì, la Nutella contiene olio di palma, ma anche sì, che i problemi evidenziati negli anni sono stati già affrontati.

La Nutella contiene olio di palma (ma ecosostenibile)

Il primo problema, quello della sostenibilità ambientale, fa parte del DNA della Ferrero da lungo periodo, ma di provenienza 100% ecosostenibile certificata RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Ne parlammo nel 2014, quando la notizia era già in giro scoraggiando il boicottaggio “etico” in quanto basato su ragioni del tutto inesistenti.

E continua a valere contando il fatto che, come accaduto un anno fa, qualora un fornitore non risulti in grado di mantenere gli standard etici di rispetto dell’ambiente e dei lavoratori, questo viene espunto e la Ferrero cessa di avere rapporti commerciali, cosa che a sua volta spinge da deterrente perché gli stessi si impegnino poi a mantenere i detti standard.

I dati di tracciabilità e sostenibilità dell’intera filiera sono poi aggiornati e pubblicati semestralmente, per tutti i lettori che vogliano approfondirli.

La Nutella è insalubre a causa dello stesso

Anche questa è un’eccezione che abbiamo affrontato tempo fa e anche più volte.

Ovviamente nessuno vi sta dicendo che una colazione bilanciata prevede ingurgitare diversi fustini di Nutella senza companatico, ma ad oggi l’Olio di Palma è considerato un accettabile sostituto per gli oli idrogenati, riducendo quindi la presenza di acidi grassi insaturi. Ulteriori studi dimostrano inoltre che

L’accusa che l’olio di palma porti ad aumento del livello di colesterolo e sia quindi aterogenico è priva di fondamento scientifico. L’esame della composizione chimica e del contenuto di grassi dell’olio di palma e della sua frazione liquida dovrebbe bastare a convincere molti nutrizionisti che l’olio ha poco potenziale per aumentare i tassi di colesterolo.

L’olio di palma usato viene infatti trattato con determinati procedimenti che permettono di evitare il processo di idrogenazione, e che lo rende un ingrediente della crema spalmabile praticamente da sempre e senza rischio né per salute né per ambiente.

