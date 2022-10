La nuova bufala su Facebook: “Puoi ritrovare gli amici nel feed ed eliminare le pubblicità se fai girare”

È possibile ritrovare gli amici nel feed ed eliminare le pubblicità? Questo è quanto viene sostenuto da una nuova bufala su Facebook secondo la quale, con un semplice copia e incolla, si può ricevere un gradito aggiornamento.

Precisiamo che per “ritrovare gli amici nel feed” si intende poter vedere i post dei nostri contatti che non fanno parte della bolla social, ovvero quella visione d’insieme che abbiamo nella nostra home sulla base dei calcoli che l’algoritmo compie una volta acquisiti i nostri interessi.

Se ci facciamo caso, i contatti che compaiono nella nostra home sono quelli con i quali interagiamo maggiormente, stesso discorso per le pagine e i gruppi. Lo stesso vale per i post sponsorizzati.

Per ritrovare tutti gli amici nel tuo feed di notizie ed eliminare gli annunci pubblicitari: tieni il dito in un punto qualsiasi in questo post e fai clic su “copia”. Vai sulla tua pagina dove dice “A cosa stai pensando?” Punta il dito in un punto qualsiasi del campo vuoto. Fai clic su incolla. Questo aggiorna il sistema. Ciao nuovi e vecchi amici!