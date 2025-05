La multa per la zanzara nell’abitacolo che causa contaminazione è una fake news

Ci segnalano i nostri contatti il solito improbabile articolo che parla di multa per la zanzara nell’abitacolo che causa contaminazione. Del resto si avvicina l’estate a grandi passi e sappiamo come funzionano le bufale sul Codice della Strada.

Si prendono le parole virali del momento (c.d. “SEO Stuffing”, ingannare i motori di ricerca con le parole chiave), e si imbastisce una storiella del tutto inventata per cui il Codice della Strada “voluto dal governo” introduce vessazioni crudeli e ingiuste per suscitare rabbia e condivisioni nel lettore.

Vi spoileriamo immediatamente l’articolo all’uso di pagine dedite allo spoiler di clickbait e simili: dopo un lunghissimo muro di testo che non dice niente, si finisce a parlare del caso di un Olandese che avrebbe cominciato a scacciare una zanzara che lo pungeva in macchina schiaffeggiandosi e togliendo le mani dal volante “multato per colpa dell’AI”.

Anche i sassi sanno che in macchina non puoi togliere le mani dal volante per fare altro, ma la combinazione di un lungo muro di testo (che genera l’illusione di un contenuto di pregio, ragionato e di valore) e l’uso delle parole chiave del momento rende l’articolo viralizzabile.

Chi cercherà “Zanzara”, “AI”, “Codice Stradale” e “multa” si imbatterà agevolmente in questo articolo, e siccome di fatto gli viene disvelata la giustificazione (labile) della fake news solo nel finale condividerà indignato e arrabbiato.

