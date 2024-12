Ci segnalano i nostri contatti una serie di “pubblicità sponsorizzate” che rimandano ad un articolo che parla della “moneta da 7 Euro”, con tanto di foto della stessa.

La presunta moneta è in realtà un prodotto del fotoritocco digitale, e il bancomat non c’entra niente.

La “Moneta da 7 Euro” non c’entra niente col Bancomat

L’articolo prosegue dichiarando che sì, la “moneta da 7 euro” non esiste, ma esibendo come precedente una “moneta commemorativa dedicata a Ronaldo”, che come confermato dal portale Wasitai è stata a sua volta creata usando l’intelligenza artificiale generativa, e della quale non vi è traccia in alcuna Zecca, compresa quella Portoghese a cui viene attribuita.

Una moneta commemorativa col valore nominale di 7 euro fu stampata a marzo 2024 da Casa de Moeda de Portugal, e riporta un’incisione dedicata a Lisbona col disegno di un Tram.

Non si tratta di un’emissione “recente”, non si tratta della moneta mostrata negli spot, non si tratta di qualcosa che c’entra col Bancomat.

Tutte queste aggiunte sono state inserite probabilmente per attirare l’attenzione del folto pubblico dei “nopos”, scettici rispetto alla valuta elettronica, e per riciclare la vecchia fake news della “moneta di Ronaldo”.

