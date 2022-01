La moglie di Djokovic: “L’amore è l’unica legge”. I fan: “Il tennis ha regole? Anche l’Australia”

Dopo lo sfogo del padre, arrivano le parole della moglie di Djokovic su Twitter. In queste ore il campione serbo si trova al Park Hotel di Carlton nell’attesa di una decisione sulla sua permanenza. Il ministro degli interni australiano Karen Andrews a tal proposito ha dichiarato alla stampa locale che “Novak Djokovic non è detenuto. Può lasciare il Paese quando vuole e la polizia di frontiera farà di tutto per agevolare la sua partenza”. Come ricorda la Gazzetta, tuttavia, l’Australia ha una legge molto severa in termini di visto irregolare e per questo il campione serbo rischia di non poter più accedere al Paese per i prossimi 3 anni. Solo lunedì 10 gennaio 2022, tuttavia, si avrà una risposta sul rientro di Djokovic in Serbia.

Djokovic ringrazia i fan su Instagram

“Grazie alla mia famiglia, ai miei cari, alla Serbia e a tutte le persone nel mondo che mi mandano il loro sostegno. Grazie a Dio per la salute”, queste le prime parole pubblicate da Novak Djokovic su Instagram dopo tutti questi giorni di tensione.

Prima del suo messaggio, tuttavia, sono arrivate le parole della moglie Jelena che su Twitter si è rivolta ai follower per commentare la vicenda.

Le parole di Jelena

Jelena non fa espressamente il nome di Novak Djokovic, ma il riferimento è evidente.

Oggi è Natale per noi, i miei auguri affinché tutti siano sani, felici, al sicuro e insieme alle famiglie. Vorremmo essere tutti insieme oggi, ma la mia consolazione è che almeno stiamo bene. E da questa esperienza cresceremo. Grazie carissimi, in tutto il mondo per aver usato la vostra voce per portare amore a mio marito. Sto facendo un respiro profondo per calmarmi e trovare gratitudine (e comprensione) in questo momento per tutto ciò che sta accadendo. L’unica legge che tutti dovremmo rispettare attraverso ogni singolo confine è l’Amore e il rispetto per il prossimo. L’amore e il perdono non sono mai un errore, ma una forza potente.

In tantissimi contestano le sue parole, come in questo caso: “Con tutto il rispetto le azioni hanno reazioni. Il tennis ha delle regole, giusto? Bene, anche l’Australia”.

The only law that we should all respect across every single border is Love and respect for another human being. Love and forgiveness is never a mistake but a powerful force.🙏♥️🎄 — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) January 7, 2022

