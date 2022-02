La malattia di Michelle Hunziker alla base della rottura con Eros Ramazzotti: alcuni chiarimenti

Si parla tanto della presunta malattia di Michelle Hunziker, che avrebbe poi portato alla rottura con Eros Ramazzotti. Questione molto delicata, che tuttavia viene affrontata nel modo sbagliato sul fronte della terminologia. In settimana, sul nostro sito, abbiamo già affrontato notizie infondate sulla presentatrice, per la quale si era parlato addirittura di un tumore. Il tutto, omettendo che la questione avesse riguardato in passato suo fratello che non vedeva da anni. Anche qui, a conti fatti, occorrono approfondimenti.

Nessuna malattia di Michelle Hunziker dietro la rottura con Eros Ramazzotti

Bisogna essere molto chiari sul fatto che non ci sia stata alcuna malattia di Michelle Hunziker alla base della rottura con Eros Ramazzotti. La nota presentatrice, a conti fatti, è stata fortemente condizionata nelle scelte di vita da una vera e propria setta, che a conti fatti si è guadagnata la sua fiducia ed è riuscita ad allontanarla dai suoi affetti. Inevitabile il riferimento anche ad Eros Ramazzotti, se pensiamo che circa 20 anni fa i due avevano annunciato a sorpresa un divorzio che ai più era parso impossibile fino a pochi mesi prima.

Di sicuro la bella conduttrice fisica ha avuto conseguenze mentali e fisica dopo quella brutta esperienza, a quanto pare durata addirittura cinque anni. Basti pensare al fatto che, in passato, ha dichiarato durante un’intervista televisiva a Cristina Parodi di aver rinunciato a rapporti sessuali per ben cinque anni. Il punto è che sia una forzatura parlare di malattia per Michelle Hunziker. Dettaglio che vale oggi come allora per inquadrare meglio il particolare momento vissuto dalla donna.

Ricapitolando, è fuori discussione che la presentatrice abbia vissuto anni davvero duri dal punto di vista soprattutto emotivo, ma ciò non toglie che i titoli sulla presunta malattia di Michelle Hunziker non inquadrino al meglio la questione. Soprattutto a proposito del rapporto con Eros Ramazzotti.

