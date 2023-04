La malattia di Celine Dion la costringe in sedia a rotelle al matrimonio del figlio: bufala di oggi

Ci sono arrivate numerose segnalazioni in merito al presunto peggioramento per la malattia di Celine Dion. La cantante, secondo un video che sarebbe apparso su TikTok, pare abbia fatto la propria apparizione al matrimonio del figlio in sedia a rotelle, creando non poca apprensione tra coloro che hanno imparato ad amare la sua musica negli anni. Una fake news nel modo più assoluto, a poche settimane da alcuni chiarimenti che abbiamo voluto portare alla vostra attenzione sulla sua patologia, tramite altro approfondimento.

Peggiormamento della malattia di Celine Dion, apparsa sedia a rotelle al matrimonio del figlio: solo una bufala quella di oggi

Ci sono numerose analisi disponibili sul web che confermano la nostra tesi. Già, perché il fantomatico video che mostrerebbe il peggiormaneto della malattia di Celine Dion, al punto da costringere questo volto famosissimo in sedia a rotelle al matrimonio del figlio, non è altro che l’ennesima bufala di oggi. Vedere per credere quanto è stato riportato in settimana dal sito Techarp, che ha aiutato tutti noi a vederci chiaro sulla vicenda.

Riprendendo l’analisi della fonte, si scopre che la signora sulla sedia a rotelle non sia Celion Dion, ma una madre di 55 anni che non ha nulla a che vedere con la cantante. Stiamo parlando di Kathy Poirier, in Florida. La signora in questione ha un aspetto che ricorda parzialmente l’artista. Soffre di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nota anche come malattia di Lou Gehrig. È una malattia progressiva del sistema nervoso che provoca una perdita di controllo muscolare.

Il video in questione, utilizzato da qualcuno per parlare a sproposito della malattia di Celine Dion, è stato registrato quando suo figlio di 28 anni, Zak Poirier, ha sposato Anja d’Adesky, 27 anni. I fatti risalgono al 9 aprile 2022, quando purtroppo la signora aveva già perso la capacità di camminare, arrivando al matrimonio su una sedia a rotelle.

