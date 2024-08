La Luna sul telescopio era davvero un fotomontaggio (anche se non lo era)

Rievochiamo oggi qualche fake news vintage vista nella nostra storia, come la foto Luna sul telescopio: era davvero un fotomontaggio, anche se quando fu diffusa nell’ormai lontano 2015 fu inserita erroneamente in una galleria di foto che “ovviamente non lo erano”.

Un errore capita sempre: meglio sarebbe se non capitasse però.

La Luna sul telescopio non fu infatti incredibile perché vera, ma incredibile perché non lo era affatto.

La foto originale era un montaggio di una foto lunare e del telescopio di Warkworth, dalla sua iconica forma a coppa.

Un’occasione assai ghiotta per il fotografo Chris Pegman, che provò a riempire quella coppa con un piccolo aiuto del Photoshop, e di tale Fred Espenak, autore nel 2004 di una foto della c.d. “Superluna”, ovvero un’eclisse lunare avvenuta esattamente in una notte di plenilunio, creando l’illusione di una Luna enorme e di un vivo rosso carminio perfetta per ogni creazione artistica.

