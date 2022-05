La Luiss rimuove il Professor Orsini dall’incarico di direttore dell’Osservatorio internazionale

Arrivano riscontri per certi aspetti clamorosi dalla Luiss, a proposito del Professor Orsini e della sua rimozione dall’incarico di direttore dell’Osservatorio internazionale. Alla base di queste decisioni, secondo diverse fonti, ci sarebbero proprio le esternazioni del docente a proposito della guerra in corso tra Russia ed Ucraina, fino ad arrivare al caso trattato ieri sulle nostre pagine in merito alle responsabilità di Hitler sulla Seconda Guerra Mondiale. Vicende che, evidentemente, hanno sollevato un polverone anche all’esterno degli studi televisivi.

Cosa sappiamo sulla Luiss che ha rimosso il Professor Orsini da direttore dell’Osservatorio internazionale

Nello specifico, oggi tocca analizzare più da vicino i punti che sembrerebbero confermare le indiscrezioni sulla Luiss che ha rimosso di recente il Professor Orsini dalle vesti di direttore dell’Osservatorio internazionale. In particolare, a rendere quasi ufficiale la decisione sarebbero fonti dell’ateneo romano citate da Repubblica. Come se non bastasse, i soliti bene informati ritengono che l’intero osservatorio sia destinato ad essere messo da parte nel corso delle prossime settimane.

Cosa succede al docente a questo punto? Le informazioni raccolte oggi 1 maggio ci dicono sostanzialmente che il Professor Orsini resterà associato nel dipartimento di Scienze politiche. Allo stesso tempo, però, il sito del suo osservatorio è stato già rimosso dal web. Essendo scomparso all’istante, ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che le indiscrezioni delle ultime ore siano autentiche. Il tutto, ovviamente, in attesa di eventuali annunci che verranno resi pubblici a stretto giro.

Ricapitolando, abbiamo conferme sul fatto che la Luiss abbia deciso di rimuovere il Professor Orsini dalla carica di direttore dell’Osservatorio internazionale, ma il fatto stesso che con ogni probabilità verrà cancellato l’intero progetto, stando anche alla mancata disponibilità del sito intero, ci induce ad etichettare questa vicenda con precisazioni. Vi terremo aggiornati appena ci saranno informazioni extra utili per approfondire la storia qui in Italia.

