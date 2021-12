Finisce male tra Andrea Scanzi e Alberto Contri durante Cartabianca: studio abbandonato

Va ricostruita la lite tra Andrea Scanzi e Alberto Contri. Siamo abituati ormai ad assistere a liti in diretta tv che hanno come argomento sempre vaccino, Covid e pandemia, ma quanto accaduto a Carta Bianca, trasmissione di Rai 3 di Bianca Berlinguer, sicuramente non era preventivabile. Il servizio pubblico evita di mandare in onda scenette di questo tipo, siamo più abituati ad assistere a personaggi più o meno noti scannarsi in diretta tv sui canali Mediaset o su La7.

Cosa è avvenuto tra Andrea Scanzi e Alberto Contri durante Cartabianca e non su Rete 4

Dunque, si torna a parlare di Scanzi dopo lo sfogo di Red Ronnie di alcune settimane fa. Questa volta Bianca Berlinguer si è ritrovata all’interno di una discussione davvero molto accesa che ha visto protagonisti Alberto Contri e Andrea Scanzi. Contri è un no vax che lavora molto in ambito della comunicazione, Scanzi è un giornalista del Fatto Quotidiano.

Tema del dibattito è stato il vaccino riguardante soprattutto i più giovani, visto come la comunità scientifica abbia invitato a vaccinare anche i più piccoli in un periodo in cui la pandemia sta riprendendo a grande ritmo. Siamo ancora in uno stato di emergenza, prorogato tra l’altro in queste ultime ore fino al 31 marzo 2022, ciò significa che il Covid risulta essere ancora pericolosissimo ed il vaccino è visto come la soluzione migliore da parte della comunità scientifica.

Perché si è creato il caos a Carta Bianca tra Contri e Scanzi? Tralasciando i dubbi da parte di Contri sulla vaccinazione per i più piccoli, è stato il suo paragone tra le morti per Covid e le morti a causa del fumo a far infuriare Scanzi. Quest’ultimo infatti gli ha fatto notare come il fumo non sia contagioso, non possono essere paragonabili le due situazioni.

Da qui è stato un crescendo di insulti ed attacchi reciproci, fino a quando poi Contri non abbia deciso, come tra i più classici cliché, di abbandonare lo studio. Si tratta ormai di una scena che siamo piuttosto abituati a vedere in tv quando gli animi si accendono, quando insomma le argomentazioni sul vaccino ed il Covid si infiammano. Contri però ha abbandonato lo studio dalla parte sbagliata, con la Berlinguer che più volte, sgolandosi, gli ha fatto presente l’errore.

Una scena che dal servizio pubblico non ci si aspetta ed anche la Berlinquer si è ritrovata alquanto in difficoltà nel gestire la situazione. A seguire, il video della lite tra Andrea Scanzi e Alberto Contri.

A #cartabianca succede di tutto. Rissa tra il dott. Contri (novax) e Scanzi. Contri lascia lo studio e Berlinguer: “sta uscendo dalla parte sbagliata” pic.twitter.com/TfZMolCwYv — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 14, 2021

