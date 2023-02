La lettera di un sacerdote a Mr. Rain per il testo di Supereroi: “Un bellissimo arcobaleno di speranza”

A pochi giorni dal Festival di Sanremo 2023 spunta la lettera di un sacerdote a Mr. Rain, in gara con il brano Supereroi.

La lettera è stata pubblicata da Roma Today e porta la firma di Padre Pasquale Albisinni della Parrocchia Santi Antonio e Annibale Maria di Roma. Padre Albisinni ha anche fatto cantare la canzone ai ragazzi e ai genitori della sua parrocchia durante la funzione di domenica 12 febbraio.

Roma Today riporta lettera integrale di Padre Pasquale Albisinni a Mr. Rain, di cui riportiamo alcuni estratti di seguito:

Caro Mr. Rain, ogni anno mi prometto di non guardare Sanremo, ma poi sempre lo guardo, forse perché convinto che in fondo, fra tanta banalità e ideologia dominante, ci possa essere qualcosa di buono. Anche il buon De Andrè cantava che ‘dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior’. E così, con assoluta meraviglia, già la prima sera vedo scendere dalle scale dell’Ariston 8 bellissimi bambini, di cui due con ‘un’ala soltanto’. Nel frattempo sento questo rapper che non conosco cantare: ‘siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro’.