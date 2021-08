La genialata di Forza Nuova che espelle chi ha il green pass e quindi chi fa il vaccino

In queste settimane si parla tanto di dittatura e di regime, ma una presa di posizione chiara in questo senso arriva paradossalmente da Forza Nuova, che evidentemente non gradisce più di tanto green pass e vaccino. Dunque, dopo le informazioni sbagliate sui vari focolai di vaccinati, con notizie date a metà da quello che si propone come canale divulgativo alternativo rispetto al fantomatico “main stream”, bisogna andare più a fondo su questa vicenda molto singolare.

La presa di posizione di Forza Nuova su green pass e vaccino

Tutto nasce da un post social pubblicato da Forza Nuova, con cui è stata comunicata una decisione chiara che risulta valida per militanti e dirigenti. Fondamentalmente, il green pass viene visto come uno strumento tra le mani del regime, che esercita il proprio potere con il terrore. Per questa regione, chi ha deciso di sposare la causa di questa fazione politica, dovrà necessariamente evitare di andare fino in fondo con la campagna di vaccinazione.

Ci sono delle eccezioni determinate da Forza Nuova. Ad esempio, il comunicato ufficiale scagiona in qualche chi deciderà di procedere con tampone rapido per motivi legati a questioni familiari o di lavoro. Allo stesso tempo, vengono perdonati anche i cosiddetti “vaccinati pentiti“. Questi, pur essendosi sottoposti ai vaccini attualmente disponibili in Italia, possono decidere di evitare il download del green pass, contrariamente a quanto indicato dal governo.

Dunque, a poche settimane dalle polemiche annesse alla manifestazione di Roma, Forza Nuova torna a far parlare di sé, decidendo di espellere chi ha deciso di munirsi del green pass e, in automatico, buona parte di dirigenti e militanti che per svariate ragioni hanno chiuso il cerchio con il vaccino. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno altre iniziative in merito da parte di questo schieramento politico, in seguito alle norme entrate in vigore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.