Ci segnalano i nostri contatti una serie di post X con una card della Segretaria della sicurezza interna degli Stati Uniti d’America, secondo cui la stessa avrebbe commentato l’esibizione del cantante latino Bad Bunny al Superbowl con la sprezzante frase “Se Dio avesse voluto che leggesimo la Bibbia in Spagnolo non l’avrebbe scritta in Inglese”.

Frase che ovviamente è un meme, una battuta, come dimostrato dai tag “Fox Mews” e “Ms. Putin Satire”.

La frase di Kristi Noem sulla Bibbia scritta in Inglese è un meme asceso

Una delle prime fonti del meme è un post su X del profilo di satira Three Year Letterman, che il 9 febbraio a ridosso del SuperBowl si è prodotto nella battuta, rincarando la dose aggiungendo in un post successivo come “ovviamente Siccome Gesù è un Grande Americano ha scritto la Bibbia in Inglese, il primo linguaggio del mondo inventato dagli Americani, per farla tradurre nelle lingue morte”.

Aggiungendo al nonsense della Bibbia scritta in Inglese altro nonsense, come Gesù Americano autore del Vechio e Nuovo Testamento, l’Inglese inventato dagli Americani e gli Americani primo popolo del mondo ad aver inventato il linguaggio.

La battuta ha fatto il giro della rete, ed è stata attribuita alla Segretaria Noem in una Card.

La foto scelta ha a sua volta un certo significato: è uno scatto dell’8 Gennaio, periodo in cui l’ICE era sotto l’occhio dei media per lo scenario di violenza che avrebbe portato alla morte di Nicole Good e Alex Pretti, noto alla cronaca perché la Segretaria era comparsa col motto “Uno di noi, tutti di voi”, accostato dagli interpreti a scenari di ritorsione e punizioni collettive.

Il meme sceglie di usare come effigie per la card proprio quel momento di critica, ribatezzando la Segretaria Noem “Suckretary Noaim”, gioco di parole tra “segretaria” e “persona che fa schifo” (ovviamente con lo scopo di esprimere un certo disprezzo per la figura pubblica), col suo cognome diventato “no-Aim”, “priva di mira”, con riferimento alle citate luttuose sparatorie.

