La foto per cui costi della Mensa del Senato non aumentano mai è un residuo di una Internet che ormai ha cambiato volto. È una foto di cui abbiamo già parlato.

Foto che circola interrottamente dal 2011 in una forma di amnesia selettiva.

Chi condivide la foto la usa, da allora, di anno in anno, per dimostrare una presunta immobilità dei prezzi al Senato.

Immobilità che di fatto esiste solo nella foto, dato che già ad ottobre del 2011 la situazione raffigurata aveva cessato di esistere.

Parliamo di una immagine pubblicata da una pagina Social nel 2011. Immagine che come un herpes è riapparsa negli anni successivi.

I colleghi di Facta se ne occuparono ad Aprile del 2020, noi l’abbiamo fatto la prima volta a maggio del 2015 e BUTAC a luglio del 2017.

Il Sole 24 Ore si occupò della vicenda direttamente nel 2011, a seguito dell’iniziale pubblicazione social, dando risalto alle contestazioni dell’epoca.

Se le contestazioni avevano un senso all’epoca, se ancora negli anni successivi si poteva parlare di disinformazione, oggi questo non è più possibile.

Come vi avevamo infatti anticipato, in seguito al 27 ottobre, come da indicato comunicato stampa, i prezzi del ristorante erano stati «ricondotti ai livelli di mercato», mentre la mensa del personale era gestita secondo trattativa sindacale.

Se in passato potevamo quindi parlare di disinformazione, in quanto si trattava di una situazione desueta e decontestualizzata, oggi dobbiamo parlare di fake news.

La condivisione parla infatti degli aumenti generalizzati dovuti in parte anche alla situazione pandemica e bellica nel 2022.

Paragonando tali aumenti ad una foto del 2011 che ritrae una situazione non più esistente.

La foto per cui i costi della Mensa del Senato non aumentano mai è del 2011, e quindi viene promossa di ufficio a fake news.

