La foto di Nicole Smith-Ludvik, la “hostess sul Burj Khalifa” è assolutamente vera (ma voi non provateci)

La foto di Nicole Smith-Ludvik, la “hostess sul Burj Khalifa” che ci avete segnalato è assolutamente vera. C’è solo una sbavatura da correggere: nella condivisione inoltrataci si parla di una hostess, ma la Smith-Ludvik è in realtà una stuntwoman autodescrittasi come avventuriera, divulgatrice, esperta di skydiving e istruttrice di yoga

Tutte qualifiche reali e assolutamente meritate, ma per questo anche se foste una hostess di aereo professionista voi non provateci a casa.

Ci vuole una stuntwoman professionista.

La foto di Nicole Smith-Ludvik sul Burj Khalifa è assolutamente vera (ma voi non provateci)

In piena pandemia, nel 2022, la stuntwoman Nicole Smith-Ludvik prestò il suo volto e la sua aria compassata e serena ad un bizzarro spot promozionale.

Ovviamente effettuato con tutte le sicurezze del caso, ma non meno riuscito: non ci sono trucchi digitali, solo fisici, come una serie di imbragature nascoste sotto la divisa tipica da assistente di volo e una piattaforma solidamente installata in cima al grattacielo più alto del mondo (coi suoi 829,80 m di altezza), a sua volta solidamente connessa alla stuntwoman.

L’effetto lo potete osservare sull’Instagram della stessa.

Una storia incredibile

Nicole Smith-Ludvik è una stuntwoman con una storia degna del cinema: a 25 anni si ritrovò vedova, e decise di concentrarsi sulla sua carriera di skydiver.

Nel 2011 fu coinvolta in un gravissimo incidente stradale con la sua nuova fiamma, un istruttore conosciuto durante gli allenamenti. Di ritorno da un picnic la loro vettura fu coinvolta in un gravissimo incidente stradale: lui morì sul colpo, lei subì danni fisici tali che secondo i medici probabilmente non avrebbe mai più potuto camminare, o lo avrebbe fatto con estreme difficoltà.

Contrariamente ad ogni prognosi, la Smith-Ludvik riuscì non solo ad avere un pieno recupero, ma a diventare una delle stuntwoman ed esperte di sport estremi più rinomate negli USA.

Attualmente Nicole Smith-Ludvik vive una vita piena ed emozionante, di cui questo spot è solo un esempio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.