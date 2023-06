La foto del Papa con la bandiera arcobaleno è creata in CG

Ci segnalano i nostri contatti una condivisione contenente una foto del Papa con la bandiera arcobaleno associata ai movimenti LGBTQ. In fondo non ci sembrerebbe neppure tema di segnalazione, se non fosse che si tratta dell’ennesima creazione in CG resa possibile dall’estensione a tutti delle AI.

Contenuto falso e tendenzioso diffuso sia da account Italiani che da account esteri. Ovviamente creato con Midjourney, un programma di intelligenza artificiale dalle capacità simile al Dall-E di OpenAI. E dagli stessi errori.

Come potete ben vedere dalla foto, le AI sono notoriamente incapaci di disegnare mani, occhi e gioielli convincenti.

Del resto in un ritratto la maggior parte della scena è presa dal torso umano, dal volto inquadrato perlopiù di fronte o di tre quarti, i gioielli occupano un piccolo spazio e le mani non sono inquadrate in ogni dettaglio.

Come visto per l’improbabile galleria degli “immortali fratelli Russi Sasha e Masha“, quando cerchi di creare una persona in AI le mani diventano artigli deformi, gli occhi storti o con lo sguardo perso nel vuoto ed eventuali gioielli macchie confuse che si fondono e si compenetrano con abiti e carne.

Tutto questo accade, e contemporaneamente, in questa foto. Il crocefisso al collo del Papa diventa una macchia sciolta e confusa, le mani artigli deformi e uncinati, il viso ha una strana espressione incomprensibile.

Del resto, il Santo Padre è stato già vittima di foto in CG, quelle che lo volevano ad esempio con un piumino Balenciaga da Rapper, e simili fotomontaggi hanno colpito diversi personaggi famosi.

Infine, in questo caso abbiamo la confessione esplicita del vero autore: la pagina Twitter “Gay Forest”, che esplicitamente dichiara Midjourney come il mezzo di Intelligenza Artificiale usato per creare l’immagine.

Conclusione

La foto del Papa con la bandiera arcobaleno è creata in CG, per la precisione con Midjourney, strumento che presenta ancora dei limiti evidenti nell’immagine.

