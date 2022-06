La foto che mostra Putin con il “giubbotto antiproiettile” è del 2017

Sui social media internazionali sta prendendo piede un’immagine che mostra il leader russo Vladimir Putin con il giubbotto antiproiettile. Nell’immagine condivisa lo vediamo chino in avanti mentre dalla sua giacca si nota un rigonfiamento.

“Sembra che Putin abbia iniziato ad indossare un giubbotto antiproiettile”. L’immagine è vera e non è stata modificata, ma non è attuale.

Come hanno ricostruito i colleghi di AFP in questo articolo del 31 maggio, si tratta di un’immagine del 2017, dunque ben precedente all’attacco russo all’Ucraina e, soprattutto, non è dimostrato che il rigonfiamento cerchiato in rosso dimostrasse la presenza di un giubbotto antiproiettile.

La foto è stata pubblicata, infatti, il 4 agosto 2017 dal media russo Kommersant su Twitter e la didascalia riporta: “Vladimir Putin alla cerimonia del pesce omul sul lago Bajkal” (qui un approfondimento). A questo evento Kommersant ha dedicato anche un articolo archiviato a questo indirizzo.

Lo stesso giorno Nasha Canada, quotidiano russo con sede a Toronto, ha twittato la stessa foto con il particolare della giacca cerchiato, ma sia per AFP che per Reuters non è stato possibile confermare se il leader russo, in quell’occasione, indossasse un giubbotto antiproiettile.

L’immagine, in ogni caso, è stata scattata nel 2017 e non riguarda le conseguenze del conflitto in Ucraina.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.