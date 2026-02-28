Ci segnalano i nostri contatti una presunta raccolta dei “video inquietanti dei file Epstein”, che contiene una serie di immagini. Un video con due personaggi, un bambino dipinto ed un adulto, ed una raccolta di immagini legate alla sparizione di Benjamin Rapoza (last seen in Hilo, HI, 2019)

Il primo spezzone peraltro sembra una assurda parodia del video musicale Somebody I used to Know.

La cosa importante è che nessuna delle informazioni è contenuta nei c.d. “File Epstein”.

La finta top ten dei “video inquietanti dei file Epstein”

La Epstein Library è consultabile qui, e siti come Jmail forniscono una aggregazione più agevole.

I presunti video inquietanti non sono in nessuna delle raccolte note, come nessun video legato a Benjamin Rapoza.

La polizia delle Hawaii ha confermato la fake news, aggiungendo un dettaglio fondamentale: Rapoza è autistico e non verbale, e quindi incapace di cantare o parlare. Non può essere quindi la persona citata nella prima parte video.

Il senso di simili iniziative è sempre lo stesso: “dirottare” il traffico e la curiosità, purtroppo spesso morbosa, del pubblico dalle fonti legittime alle fonti viralizzabili, sfruttando l’attenzione mediatica del caso “per un pugno di likes”.

Attenzione che, come ricordano le autorità è nociva e dannosa ed impedirà che vittime come Rapoza siano aiutate.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

