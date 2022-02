La famiglia dell’insegnante che si dà fuoco smentisce i NoVax, ma gli sciacalli insistono

Fa male dover riprendere la storia dell’insegnante che si dà fuoco davanti alla caserma dei Carabinieri a Rende, in provincia di Cosenza. Ne abbiamo parlato nel pomeriggio, ma a quanto pare ci sono tre buone ragioni per approfondire la storia. Come sempre avviene in questi casi, bisogna spiegare cose ai soliti sciacalli, che magari si convincono su quale sia la verità a proposito di una storia orribile come questa, ma pur di fomentare la propria platea, provano ad insinuare il dubbio. Magari alla ricerca di like e donazioni.

Insegnante si dà fuoco: il cugino smentisce le tesi dei NoVax

Andiamo con ordine, perché sui social è arrivata una smentita praticamente ufficiale sul fatto che l’uomo abbia compiuto un gesto estremo, in quanto sospeso da scuola essendo NoVax. La testimonianza è del cugino, esponente politico di Fratelli d’Italia a quanto pare, ed è disponibile su Facebook. Dovrebbe essere sufficiente per inquadrare al meglio la questione.

Ancora, Salvatore Bruno, giornalista di lacnews24, conferma tramite un altro resoconto che l’uomo di Rende fosse in attesa della terza dose. Dunque, non è un NoVax, come riportato anche da Calabria 7. Infine, al momento non ci sono conferme sul fatto che l’insegnante sia morto.

E allora la domanda è lecita: cari sciacalli, serve altro per dare la notizia come andrebbe fornita al proprio pubblico? Aspettiamo che il poverino si riprenda e venga a sbattervi in faccia la verità per sgombrare il campo da ogni dubbio? Si sparano sentenze utilizzando fonti di dubbia provenienza per rafforzare alcune discutibili idee, mentre qui si mette tutto in discussione. Fino allo stremo.

Siti locali hanno chiarito la storia dell’insegnante che si dà fuoco con importanti dettagli, il cugino ha risposto alla fake news alimentata dai NoVax e, da quello che ci risulta, appartiene ad uno schieramento politico non sempre favorevole alla vaccinazione. Più di questo, come possiamo convincervi a mettere da parte quesiti poco rispettosi, utili solo per un lettore che approccia qualsiasi storia con prevenzione interpretativa?

